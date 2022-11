SIC é líder de audiências há 42 meses

A SIC, líder de audiências há 42 meses, registou 17,2% de share no mês de julho, mantendo-se como o canal mais visto da televisão portuguesa, contra os 14,2% da TVI e os 10,1% da RTP1. Com 1,7 p.p. de diferença para a TVI, a SIC alcançou a maior distância do ano face à concorrência.

O programa de entretenimento mais visto em julho foi o "Casados à Primeira Vista", no mês em que estreou também a liderar o "Cantor ou Impostor". Na informação, o Primeiro Jornal terminou o mês a liderar, de forma sistemática, de segunda-feira a domingo, registando uma subida em relação a junho.

O Jornal da Noite foi o programa de informação mais visto da televisão portuguesa, com destaque para os bons resultados de rubricas como a opinião de Luís Marques Mendes, o Polígrafo, a Reportagem Especial e a Grande Reportagem e as mais recentes "Mais Mundo", "Portugal à Vista", "Comboios do Mundo" e "Figuras da Guerra".