Promotora do Meo Sudoeste confirma duas queixas por tentativa de violação

A promotora do festival Meo Sudoeste, que começou esta terça-feira na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar (Odemira), confirma que houve "duas queixas por tentativa de violação que chegaram à segurança privada" do festival.

As mesmas, refere a Música no Coração, "foram imediatamente encaminhadas para a equipa médica do festival e para o dispositivo da GNR no terreno", que terá logo identificado os suspeitos. Contactada pela SIC Notícias, a GNR confirmou a ocorrência, acrescentando que envolveu "uma jovem de 17 anos" que alegou "ter sofrido de um crime de abuso sexual, no espaço destinado aos campistas".

"Atendendo ao dispositivo de segurança da GNR montado junto ao recinto, foi possível acionar de imediato militares em auxilio, que identificaram um suspeito e contactaram a assistência médica necessária", acrescenta a autoridade. Os factos foram depois comunicados à Policia Judiciária, que se deslocou ao local.

"Uma das queixosas não deu seguimento ao processo", a outra queixa seguiu para as autoridades competentes.

A promotora do Meo Sudoeste refere ainda que a Polícia Judiciária (PJ) se deslocou ao festival na noite em que as queixas foram feitas. A noite de receção ao campista, que aconteceu de terça para quarta-feira e num momento em que o recinto do festival ainda não estava aberto.

Apesar destes incidentes, a Música no Coração garante que "o festival, que acolhe milhares de campistas, está preparado com um forte dispositivo de segurança privada, equipa médica e dispositivo da GNR no terreno, em articulação permanente e colaborando com as autoridades competentes em tudo o que é necessário, para ser capaz de responder prontamente a qualquer ocorrência, como aconteceu neste caso".

[Notícia atualizada às 14:51 do dia 5 de agosto]