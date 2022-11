Durante o fim de semana, não espere um sol radioso e calor. A nebulosidade que tem marcado os últimos dias vai continuar no litoral, em especial até ao meio da manhã. Um cenário diferente daquele aquele que encontrará no Interior.

As temperaturas não vão registar alterações significativas, continuando a rondar os 29º C de máxima em Lisboa, 26º C no Porto e 24º C em Faro. No domingo registar-se-á uma ligeira descida (dois graus) das máximas. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16ºC e os 17º C.

Um cenário que muda se olharmos para o Interior do país, onde os termómetros vão manter-se nos 30º C, com destaque para a região de Bragança, onde são esperados 36º C de máxima durante o fim de semana.

Destaque também para a Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, onde o calor vai sentir-se com mais intensidade, embora em valores distantes dos registados na recente (e inédita) onda de calor.

No sábado, o vento vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, sendo do quadrante sul no interior durante a manhã e início da tarde. Nas terras altas, será por vezes forte (até 40 km/h) do quadrante oeste durante a tarde e de leste na região Norte até ao início da manhã. No domingo diminuirá ligeiramente de intensidade.

No arranque da próxima semana, a segunda de agosto, as previsões apontam para que este cenário um pouco mais cinzento pela manhã se mantenha, assim como as temperaturas amenas mas simpáticas para verão.

E chuva? Segundo as previsões do IClimateAdviser, não se vislumbra no horizonte "infelizmente dada a situação de seca que o país atravessa".