Homem de 33 anos morre em acidente de mota em Penafiel

Um homem, de 33 anos, morreu hoje, em Penafiel, no distrito do Porto, depois da mota em que seguia ter embatido num carro, cujo condutor ficou em estado grave, disse fonte dos bombeiros locais.

A ocorrência foi registada às 00:02 na Estrada Nacional 106, em frente à saída da autoestrada A4, em Penafiel.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Penafiel indicou que o motociclista, um homem residente em Paredes, morreu no local, enquanto o condutor do carro, um homem de 32 anos com residência em Lousada, foi transportado em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

“O acidente deu-se quando a mota embateu num veículo que estava a sair da autoestrada”, descreveu a fonte.

No local estiveram duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Vale do Sousa e outra do Hospital de São João, bem como uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência de Coimbra, a GNR e os Bombeiros Voluntários de Penafiel com 16 homens, auxiliados por seis viaturas.