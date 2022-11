Bombeiros da Covilhã descartam má estratégia no combate ao fogo

O comandante dos bombeiros da Covilhã descartou esta noite, em entrevista à SIC Notícias, que tenha havido uma má estratégia no combate ao fogo assim que ele começou.

Não conseguimos controlar fatores meteorológicos. (…) Os meios foram colocados no local muito tempo antes, foram posicionados nos pontos estratégicos de ação

O presidente da Associação dos Amigos da Serra da Estrela, José Maria Saraiva, afirmou esta segunda-feira que houve erros na abordagem inicial do combate às chamas e pede que sejam apuradas responsabilidades.

Questionado sobre o que terá falhado, José Maria disse que o incêndio começou numa aldeia e "devia ter estado confinado ao vale da aldeia".

O incêndio deflagrou às 3:18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.