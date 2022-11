Seca: "Este ano é uma espécie de ensaio para o que pode vir aí"

O país atravessa um período de seca com 55% do território continental em seca severa e 45% em seca extrema. E este fenómeno é apenas uma amostra do que vai acontecer no futuro, afirma o climatologista Carlos Câmara.

Este ano é uma espécie de ensaio para o que pode vir aí.

Carlos Câmara fala da possibilidade de em vez de duas ondas de calor haver três ou quatro e mais períodos de seca durante o ano. Esta situação poderá ter "impactos dramáticos" em determinados concelhos, tanto a nível da agricultura como da própria vida diária.