Carlos César pede imposto sobre lucros extraordinários, Costa admite que está a ser estudado

Numa publicação do Twitter, o presidente do PS afirma o Governo deve ir mais longe nos apoios às famílias mais afetadas. O socialista pede mesmo a António Costa que se apresse e que dê uma resposta adequada às necessidades dos portugueses.

Carlos César defende a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros excecionais das empresas. Nas redes sociais, o presidente do PS diz que os negócios que mais lucram com a inflação devem pagar mais.

António Costa diz que está a ser analisada a criação de um imposto sobre os lucros extraordinários. Ainda assim, o primeiro-ministro alerta que a situação em Portugal "não é comparável" à de outros países, lembrando que há setores que já pagam várias sobretaxas.

"Nós não desconsideramos a situação de que há empresas em cuja a atividade tem vindo a beneficiar anormalmente pelo facto do aumento dos preços. para algumas delas é preciso ter em conta que já temos taxas, sobretaxas e sobre-sobretaxas. A nossa situação não é totalmente comparável com outros países, e isso deve ser tido em conta", sublinhado que a situação deve ser vista "com atenção".