Seca em Portugal: Governo prepara mais restrições ao uso de água

Com mais de metade do país em seca severa, o Governo já prepara mais restrições ao uso de água: as piscinas municipais podem vir a fechar e já há algumas autarquias que admitem cortes de água nos próximos meses de inverno, caso não chova.

"Aqui não há qualquer hipótese - ou nós reduzimos a água que consumimos, ou chove, ou estamos tramados", disse o presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, António Bota, garantindo que não pretende ser alarmista, mas que a crueldade dos números em relação às atuais reservas de água deixa pouca margem para palavras bonitas.

A seca é cada vez mais severa e ameaça a vila medieval alentejana de Almodôvar, onde residem cerca de seis mil pessoas, e a autarquia admite cortes de água no próximo inverno, caso não chova.

A preocupação é, no entanto, igual a outras regiões do país também em seca extrema. É o caso do Douro, onde a ameaça de deixar de haver água nas torneiras é cada vez maior.

Sem chuva, os rios e as albufeiras vão secando e a Comunidade Intermunicipal do Douro, que agrega 19 municípios, reuniu-se de emergência esta sexta-feira com o Governo para tentar encontrar soluções para mitigar o problema.

Com 55% do país esta em seca severa, há várias regiões onde os sistemas de abastecimento estão em níveis minimos. O Governo prepara, por isso, mais restrições no uso da água.