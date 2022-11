Seca em Portugal: 2022 é já o segundo ano mais seco das últimas nove décadas

Numa altura em que o pais se divide entre seca severa e seca extrema, o Governo prepara restrições para o uso de água. Alguns municípios já avançaram com medidas de poupança.

Entre as hipóteses estudadas para controlar as reservas nacionais de água está o fecho de piscinas municipais, a redução da lavagem das rua e da rega dos jardins e até mesmo o reaproveitamento de águas residuais tratadas.

A Comissão Permanente de Acompanhamento dos Efeitos da Seca irá reunir-se para avaliar o problema no dia 24 de agosto, mas, enquanto se aguardam decisões, há municípios que se antecipam.

A preocupação estende-se ao norte do país: sem chuva e com os rios e albufeiras a secar, a comunidade intermunicipal do Douro, da qual fazem parte 19 municípios, reuniu-se este sábado de emergência com o Governo para encontrar soluções.

Para regularizar os volumes de água e não pôr em causa o consumo humano, a empresa Águas do Norte diz que é fundamental chover muito nos meses de setembro e outubro.

Mais de metade do território português encontra-se em seca severa. As regiões do Alentejo, Beira interior, de Trás-os-Montes e Alto Douro estão em seca extrema.

Em muitas zonas, o abastecimento de água regista mínimos históricos. 2022 é já o segundo ano mais seco das últimas nove décadas.