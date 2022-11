Urgência pediátrica do Hospital de Faro encerrada até quarta-feira de manhã

O serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Faro vai estar encerrado até às 09:00 de quarta-feira. Quem necessitar terá que se deslocar ao Hospital de Portimão.

O atendimento em urgência no Centro Hospitalar Universitário do Algarve aumentou 42,8% no primeiro semestre deste ano, com mais 291 atendimentos de urgência por dia face ao ano passado.

O maior aumento foi nas urgências de Pediatria, com 81,6% de acréscimo face ao mesmo período de 2021.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve garante cuidados de saúde à população algarvia, cerca de 500 mil habitantes, número que triplica na época balnear devido ao turismo.