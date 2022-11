Urgência pediátrica de Faro fechada, mas maternidade, neonatologia e intensivos continuam abertos

Até quarta-feira de manhã, o hospital de Faro está sem urgência pediátrica. As crianças que precisem de assistência hospitalar terão de ser assistidas no hospital de Portimão. A falta de especialistas levou ao encerramento do serviço desde as 07:00 de domingo.

A neonatalogia, os cuidados intensivos pediátricos e as duas maternidades de Faro e Portimão continuam abertas, mas a falta de pediatras com menos de 50 anos - idade a partir da qual deixa de ser obrigatório assegurar urgências - não deixou alternativa.

O serviço de Faro, em fim de semana prolongado, mantém-se fechado até às 09:00 de quarta-feira.

As crianças no sotavento algarvio que precisem de assistência hospitalar terão de se deslocar até Portimão. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve garante que a resposta foi organizada de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Desde o início do ano, este é o 10.º encerramento de um serviço de urgência no Algarve. Ainda assim, mesmo com a escassez de recursos humanos, comparativamente a 2021 o aumento dos atendimentos na urgência pediátrica até junho é de quase 82%.

A meio de julho, a administração dos hospitais públicos do Algarve enviou uma lista à tutela onde referia a falta de 15 pediatras só para assegurar as escalas de serviços. Entretanto, foram já contratados dois: um para Portimão e outro para Faro.