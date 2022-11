GNR detém em Vila do Conde homem condenado em Espanha

A GNR deteve em Vila do Conde, distrito do Porto, um homem de 46 anos, alvo de um mandado de detenção internacional, emitido por Espanha, para cumprimento de uma pena de prisão de nove anos, por crimes económicos.

Segundo informação dos militares, a operação foi levado a cabo pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, no dia 11 de agosto, e contou com o reforço do Posto Territorial de Vila do Conde.

Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito que tinha pendente um mandado de detenção internacional emitido pelo Reino de Espanha, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de nove anos, por crimes de natureza económica

Ainda na mesma nota, os militares deram conta de que o detido permaneceu nas instalações da Guarda e foi presente, no dia 12 de agosto ao Tribunal da Relação do Porto.