Portugal é o país da UE que está a envelhecer mais rápido

Portugal é o país da União Europeia que está a envelhecer mais rapidamente. Um estudo da Pordata, divulgado pelo jornal Público, calculou a evolução entre 2015 e 2020 nos vários países e mostra que em Portugal há atualmente quase duas vezes mais idosos do que jovens e crianças.

Em 1990, o rácio era de 66 idosos por cada 100 jovens. Hoje é de 182 por cada 100.

Oleiros, Alcoutim e Almeida são os municípios mais envelhecidos com sete vezes mais idosos do que jovens. Dados do INE mostram que, pelo contrário, é em Lisboa, nos Açores e na Madeira que estão os índices mais baixos.

O estudo da Pordata revela ainda que nos próximos 35 anos Portugal vai continuar a envelhecer rapidamente. Na década de 50, o número de idosos deverá atingir o valor mais elevado e a partir daí deve começar a descer.