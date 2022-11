Chega perde vice-presidente após decisão de André Ventura

Por despacho, publicado este domingo no site do partido, pode ler-se que Gabriel Mithá Ribeiro foi afastado do cargo de coordenador do gabinete de estudos do Chega. A coordenação fica "atribuída ao Presidente da Direção Nacional, provisoriamente e com efeitos imediatos, (...) até à aprovação, no próximo Conselho Nacional".

Após esta decisão, Gabriel Mithá Ribeiro, também deputado do partido, apresentou a demissão da vice-presidência do Chega, lê-se numa publicação feita pelo próprio no Facebook e na qual partilha o email dirigido a André Ventura.