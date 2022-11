Um morto e quatro feridos em colisão rodoviária em Vagos

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Gafanha do Areão, no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, provocou hoje um morto e quatro feridos, dois dos quais com gravidade, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro não soube precisar mais dados sobre as vítimas, remetendo para a GNR, que apenas indicou que a vítima mortal é uma mulher.

O acidente, cujo alerta foi dado às 9:50 e que pelas 12:30 se encontrava em fase de resolução, envolveu 20 operacionais e oito viaturas das corporações dos bombeiros de Vagos e de Mira, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).