A Direção-Geral da Saúde vai divulgar na próxima semana o Plano da Saúde para o Outono-Inverno, com linhas orientadoras para a covid-19, mas também outros vírus respiratórios.

No entanto, no documento, também alerta para a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde.

Pelo menos é o que adianta o Público, que teve acesso ao Plano Outono-Inverno que está em análise, notando que a DGS considera expectável um aumento da indisponibilidade de recursos humanos na saúde.