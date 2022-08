André Ventura vai apresentar moção de confiança após críticas de Mithá

À margem da Academia de verão do Chega em Loulé, o presidente do Chega falou aos jornalistas sobre as declarações críticas feitas pelo ex-vice-presidente do partido, Gabriel Mithá Ribeiro.

Apesar de garantir que quer o partido, quer o grupo parlamentar estão unidos, André Ventura disse que têm de existir "regras é como uma equipa de futebol, tem de ter um treinador".

"A informação que temos é que o grupo está unido. (...) A nossa unidade, dado que dou como garantido, não é indiferente e eu não sou indiferente ao facto do que foi dito e o episódio que ocorreu, bem como outras críticas de autarcas do Chega, não sou indiferente a esse fenómeno. E é evidente que há hoje no partido uma fação que penso ser minoritária, que entende que o nosso estilo de oposição tem sido agressivo demais, talvez outros quisessem ter outro tipo de oposição".

Nesse sentido e porque "não gosto de fingir que não há questões, isto não é o PCP, informei o presidente da Mesa [do partido] de que pretendo apresentar uma moção de confiança ao partido a marcar de forma urgente, em que todos possam participar, para definir se este é o caminho que querem e que nos trouxe até aqui ou se acham que há outra forma".