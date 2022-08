IRN reforça postos de atendimento rápido para pedidos de nacionalidade: como funcionam?

O IRN reforçou a capacidade de atendimento em Lisboa e no Porto, com mais 15 postos de atendimento, incluindo 10 postos de atendimento rápido.

Na Conservatória dos Registos Centrais, já a partir desta segunda-feira e até quarta-feira, ficarão disponíveis 13 postos de atendimento, com horário alargado, entre as 08:00 e as 18:00, dos quais três ficarão na modalidade de atendimento rápido (no mesmo horário).

Na Conservatória do Registo Civil de Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, entre as 09:00 e as 16:00, estarão disponíveis quatro postos de atendimento, dos quais três em atendimento rápido.

No Arquivo Central do Porto, também no horário das 09:00 às 16:00, estarão disponíveis três postos de atendimento rápido.

Os postos de atendimento rápido vão servir sobretudo para o atendimento de profissionais e permitem a entrega de pedidos de nacionalidade de forma idêntica ao envio postal.

O Ministério da Justiça recorda que, a par destas medidas, continua disponível a entrega dos requerimentos e respetivos documentos por via postal, sendo considerada para efeitos legais a data da expedição como data de entrega.

O Governo promete avaliar o impacto destas medidas de reforço, depois de quarta-feira, 31 de agosto, para decidir sobre a necessidade de manter este aumento de postos de atendimento presencial.