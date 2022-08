Procissão da Nossa Senhora da Praia de regresso à Praia das Maçãs

Realizou-se este domingo a Procissão da Nossa Senhora da Praia, em Colares, Sintra. Juntou milhares de pessoas para prestarem louvor à Nossa Senhora da Praia.

O evento marca o regresso do cortejo, após dois anos de pausa forçada pela pandemia. A Irmandade da Nossa Senhora da Praia diz que o regresso é muito emotivo.

O areal e as ruas receberam a população local e visitantes para a celebração, que arrancou com uma missa na Capelinha da Vila Guida.

Esteve composta por 11 andores, transportados por voluntários da região, que reuniam as imagem de Nossa Senhora da Praia, Nossa Senhora da Misericórdia da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, Nossa Senhora da Assunção Padroeira da Freguesia de Colares, de Nossa Senhora dos Mares (Azenhas do Mar), Nossa Senhora do Carmo (Padroeira dos Surfistas da Praia das Maçãs), S. Marçal Padroeiro dos Bombeiros Voluntários, Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima, São José, Sagrado Coração de Jesus, e Santo António de Lisboa.

Chegados ao mar recebem o momento de lançamento de petalas de rosas, trazidas por uma avioneta.