Após a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, a jornalista da SIC Dulce Salzedas considera que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “está desorganizado há muito tempo e tem uma má gestão”.

"Nos últimos tempos, a vida da ministra da Saúde não tem sido muito fácil. Nós estamos neste momento numa negociação salarial. Desde 2008 que os médicos e os sindicatos dos médicos não negociavam e é certo que, hoje em dia, trabalhar nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é muito mais difícil e muito mais complicado do que era há 15 ou 20 anos. As coisas têm-se vindo a degradar", disse Dulce Salzedas.

A jornalista considerou também que “há um ponto que opõe o ministério da Saúde e os sindicatos”, que está relacionado com aquilo que “uns e outros pretendem da negociação salarial”.

Os sindicatos andam muito zangados porque ainda não foram chamados para uma nova reunião. E têm toda a razão.

Além disso, os sindicatos pretendem um aumento do vencimento e a ministra da Saúde queria associar este aumento à produção. Mas “esse aumento não chega”, afirmou.