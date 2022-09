Marcelo vai examinar "muito cuidadosamente" diploma sobre direção executiva do SNS

O Presidente da República prometeu examinar "muito cuidadosamente" o diploma que regulamenta a nova direção executiva do SNS, reiterando que aguarda a proposta de exoneração de Marta Temido e da sua substituição no Ministério da Saúde.

“Eu aguardo a proposta de exoneração, aguardo a proposta de nomeação. Quanto à regulamentação do diploma sobre o SNS, eu já disse que vou examinar muito cuidadosamente porque tenho dúvidas sobre o primeiro diploma que foi promulgado”.

Sobre o facto de ser uma ministra demissionária a concluir o processo de aprovação do diploma de criação da direção executiva do SNS, o Presidente da República recusou pronunciar-se "sobre isso", insistindo apenas que quer "ver depois a regulamentação", sem acrescentar mais comentários sobre o caso.

Marta Temido apresentou na madrugada de terça-feira a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo.

Nesse dia, o primeiro-ministro, António Costa, expressou um "agradecimento muito profundo" pelo trabalho que Marta Temido desempenhou como ministra da Saúde, explicando que "desta vez" não se tinha sentido em condições para recusar o pedido de demissão.

Além das questões de agenda que farão com que este processo de substituição de Marta Temido não seja rápido, o chefe do Executivo acrescentou então que há o dossiê do diploma da criação da direção executiva do SNS.