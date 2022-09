Pensões vão ter aumento extraordinário ainda este ano

Para decidir quais as áreas e a forma como será aplicado, o Governo irá reunir-se em Conselho de Ministros Extraordinário na próxima segunda-feira.

O pacote de medidas do Governo para travar a inflação irá custar 2.000 milhões de euros. O objetivo é compensar as famílias pelo aumento do custo de vida e perda de rendimentos.

As pensões vão ter um aumento extraordinário antecipado. Esta é uma das medidas que integra o pacote de apoios às famílias que o Governo vai anunciar na segunda-feira. O Executivo deverá também prever alterações no IVA e IRS.

No caso das pensões, o aumento extraordinário deverá ser atribuído ainda este ano. Neste pacote o executivo deverá prever também medidas que reduzam a receita fiscal através de alterações no IRS e no IVA nalguns produtos.

Assim sendo, o preço das rendas, do gás, da eletricidade, dos combustíveis e do cabaz de compras deverão sofrer variações por via destas mexidas nos impostos – como tem acontecido noutros países europeus.

Se Portugal seguir os exemplos europeus, os apoios podem também estender-se às empresas. No entanto, a discussão ainda não está fechada.

PSD acusa Governo de já vir tarde e apresenta proposta de apoios

O PSD propõe que o Governo aplique uma descida imediata do IVA da energia para 6%. O partido apresentou um pacote de medidas esta sexta-feira, no Parlamento. O líder parlamentar diz que o país não pode esperar mais pelo Governo, a quem acusa de ser insensível.

Segunda-feira é tarde de mais para apresentar o pacote do Governo, acusa o PSD. Os sociais democratas querem que seja usada a folga que as Finanças têm, originada pelo aumento da recita fiscal em relação ao que estava estimado no ano passado.