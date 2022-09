"Praxx": nova série da OPTO estreia sexta-feira

“Praxx” é o nome de uma nova série da OPTO, com estreia marcada para o próximo dia 9, sexta-feira. Conta a história de um grupo de universitários que morrem em circunstâncias suspeitas e da obsessão da irmã de uma das vitimas em descobrir toda a verdade.

A história começa quando seis alunos universitários partem juntos para a praia de São João da Cruz, para celebrar a sua desejada ascensão numa prestigiada Associação Académica. Porém, a diversão dará lugar ao terror, quando os jovens morrem afogados em circunstâncias suspeitas.

Marta, irmã de uma das vitimas, convence-se de que o fatal acidente possa ter sido decorrente de uma praxe, encabeçada pelo líder da Associação e único sobrevivente, Gonçalo Vilar. A obsessão de Marta faz com que não pare de investigar até apurar o que de facto aconteceu naquela noite fatídica. A Associação, por outro lado, quer, a todo o custo, impedi-la de chegar à verdade dos factos.

Gonçalo, Diana, Afonso, Xana, Mafalda, Mateo e Lucas são os personagens mais jovens desta série que conta também com atores bem conhecidos do público. Gravada nas praias da Adraga e nas Azenhas do Mar, em Sintra, esta é uma mega produção da SIC. A nova aposta da OPOT terá duas temporadas – a primeira com seis episódios.