Problemas na obstetrícia resultam da falta de condições de trabalho, diz Ordem dos Médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que os problemas na obstetrícia e ginecologia não se devem à falta de especialistas, mas sim às condições de trabalho. Miguel Guimarães responde às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que entende que a Ordem dos Médicos pode ser uma solução para a falta de profissionais, uma vez que define o número de médicos especialistas.

“Nós estamos a formar cerca de 50 novos especialistas por ano, que é um número claramente bom relativamente ao que são as necessidades do país em termos de obstetrícia e ginecologia. Se nós não conseguirmos que estes especialistas, que se vão formando, fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) – ou pelo menos maioritariamente fiquem no SNS –, vamos continuar a ter sempre um problema”, disse Miguel Guimarães.