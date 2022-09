"Esta situação nunca deveria ter acontecido": autarca de Faro indignado com o primeiro-ministro

O aeroporto de Faro vai receber a nova denominação de Aeroporto Gago Coutinho, numa cerimónia que tem lugar amanhã, pelas 10:30, e que contará com a presença de António Costa. Mas o presidente do município não vai estar presente.

Na cerimónia de mudança de nome do aeroporto, o Governo pretende prestar homenagem ao almirante Gago Coutinho, natural do concelho algarvio de São Brás de Alportel. Acontece que o evento coincide com o Dia do Município de Faro, durante o qual está previsto um vasto programa de comemorações com individualidades, que agora foram convocadas para estar à mesma hora no evento, com a presença de António Costa.

Rogério Bacalhau, o presidente da Câmara de Faro, tem de estar às 10:15 no Teatro das Figuras, onde vai ocorrer a sessão solene no quadro das comemorações do dia do concelho e onde vai ser atribuída a chave da cidade ao almirante Gouveia e Melo, pelo que não conseguirá acompanhar o primeiro-ministro.

"O presidente da Câmara é a autoridade administrativa máxima do concelho, deve estar numa cerimónia dessas a representar o município ao mais alto nível e portanto não percebo porque é que não houve ninguém do gabinete, um adjunto ou alguém, que contactasse o meu gabinete e pudéssemos articular esta situação", explica, dizendo que apenas recebeu um convite formal por parte da ANA - Aeroportos de Portugal.

Num ofício enviado a 1 de setembro a António Costa, o presidente da Câmara de Faro já tinha manifestado o seu “descontentamento e tristeza” pela forma como foi agendada a cerimónia de atribuição ao Aeroporto Internacional de Faro da nova denominação oficial.

"Escrevemos uma carta ao gabinete do primeiro-ministro a dizer que era lamentável esta situação. O chefe de gabinete ligou-me na sexta-feira de Moçambique a pedir desculpa por esta situação porque não sabiam. Hoje, veio uma resposta escrita a pedir desculpa", disse, em declarações à SIC Notícias.