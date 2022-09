Criança de cinco anos ferida após tiroteio no Almada Fórum

Uma criança ficou ferida sem gravidade no centro comercial Almada Fórum este sábado. A vítima é uma menina de 5 anos, que foi atingida no joelho, revelou à agência Lusa fonte da direção nacional da PSP.

A vítima foi posteriormente estabilizada no local e transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O centro comercial foi imediatamente evacuado e acionados os meios de socorro dos Bombeiros da Trafaria.

Foram ouvidos pelo menos dois disparos e terão ocorrido na sequência de um conflito. O alegado autor acabou por ser detido no local, no piso 0, como é visível no vídeo.