Acesso ao Ensino Superior 2022: a nota mais alta da 1.ª fase

A nota mais alta no acesso ao Ensino Superior foi a de medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Estão colocados no Ensino Superior público quase 50 mil estudantes na primeira fase, sobram 5 mil vagas para a segunda parte.

O último colocado no curso de medicina entrou com a média 18,9 valores.

No segundo e terceiro lugar ficaram os cursos de Engenharia Aeroespacial (18,85 valores) e Física Tecnológica (18,78) do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

Nesta primeira fase de acesso ao ensino superior entraram 49.806 estudantes. O segundo número mais alto de alunos colocados desde 1989.

Os resultados da segunda fase serão divulgados no dia 30 de setembro.

Quase 50 mil alunos entraram agora para o ensino superior no final da 1.ª fase, em que só 19% dos candidatos é que não obtiveram colocação. Havia 54.641 vagas, das quais sobraram 5.284.

Os resultados estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior.