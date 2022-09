Cerca de metade do efetivo da PSP tem mais de 45 anos

Cerca de metade do efetivo da PSP tem entre 45 e 59 anos de idade, revela o balanço social de 2021, que destaca um ligeiro aumento de polícias, invertendo uma tendência de anos.

“No que respeita à distribuição do efetivo policial (...), constata-se que é no escalão etário dos 45-49 anos que existe uma maior incidência de efetivos, com 21,24% do total, seguido pelos escalões etários dos 50-54 anos com 18,77%, dos 55-59 anos com 14,45%, dos 40-44 anos com 12,94%”.