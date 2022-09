Vários estudantes sem alojamento no Porto: preços elevados e falta de quartos

Os alunos que entraram no ensino superior este ano enfrentam a falta de alojamento e elevados preços por quarto. A Federação Académica do Porto diz estar preocupada.

Na semana que antecede o início das aulas para os novos alunos do ensino superior, a Federação Académica do Porto alerta para um problema que se tem agravado.

Os pedidos de ajuda para alojamento multiplicam-se todos os dias e o número de quartos disponíveis diminui com a retoma do turismo na cidade.

No centro da cidade, a falta de alojamento para estudantes era já uma evidência, agora o problema passou para as cidades vizinhas.

A Federação Académica do Porto pede rapidez na implementação do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência.