Várias viaturas arrastadas pela água em Manteigas devido a tempestade

A chuva intensa provocou vários estragos na freguesia de Sameiro, em Manteigas. Quatro viaturas foram arrastadas para o rio Zêzere, uma delas pertencia à junta de freguesia, como relata a repórter da SIC, Madalena Ferreira.

A carrinha da junta de freguesia estava estacionada no centro da aldeia de Sameiro e foi levada pela força da água, tendo percorrido 700 metros.

As fortes chuvas fizeram-se sentir entre as 02:00 e as 03:00, com aluimento de terras, desde as encostas queimadas pelo incêndio da Serra da Estrela.