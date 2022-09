Sindicato dos polícias municipais não foi recebido em São Bento

Mais de 500 agentes da Polícia Municipal manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa. Foram até São Bento, na expetativa de serem ouvidos, mas não passaram da porta. O protesto é uma luta por melhores ordenados e condições de trabalho. O sindicato lembra que os policias municipais de Lisboa e do Porto ganham mais do que os restantes.

A marcha até às portas de São Bento foi pensada com a força do simbolismo: t-shirts pretas em sinal de luto e tristeza e um caixão representando o que o sindicato chama de "machadada final" aos agentes da Polícia Municipal.

Um salário que fica também aquém do ordenado pago a outros policias municipais. Os de Lisboa e do Porto mobilizados a partir das fileiras da PSP têm um regime especial, que pesa, de forma positiva, no salário mensal.

Chegados a São Bento, tinham a expetativa de serem recebidos, mas as reinvenções escritas num papel não passaram da portaria.

Para a reunião, levam pedidos de revisão do estatuto profissional, mudanças no sistema de avaliação, subsídio de patrulha e a esperança que o Governo reconheça que falhou ao aumentar os funcionários públicos deixando para trás os polícias municipais.