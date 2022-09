O alerta da PJ sobre email fraudulento que circula na internet

A Polícia Judiciária (PJ) alertou esta quinta-feira para a circulação de um email fraudulento, que usa "abusivamente os logótipos da PJ e da Interpol" para uma pretensa convocatória, numa tentativa de "phishing".

"Circula na internet e em várias plataformas de correio eletrónico, uma mensagem que usando abusivamente os logótipos da Policia Judiciária e da Interpol, bem como o nome do Sr. Diretor Nacional da PJ e outras entidades ligadas à justiça, simula uma pretensa convocação. Esta mensagem é falsa, está inserida numa campanha de "phishing", e constitui, ela sim, uma quebra de segurança para os utilizadores da Internet e do correio eletrónico", lê-se no comunicado da PJ.

No documento divulgado em nome da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) alerta-se que "a mensagem tem como único propósito a prática de crime de acesso ilegítimo e a captura de dados pessoais das vítimas" e que "a intrusão passa pela infeção com vírus ou software malicioso (malware) e pode ocorrer em qualquer sistema informático (PC, Tablet ou Telemóvel)".

"Aconselham-se os destinatários deste email fraudulento a não executar os comandos que a mensagem proponha, a bloquear imediatamente o remetente, a reportar o 'spam' e a apagar a mensagem. Não devem clicar em 'links' dela constantes ou abrir qualquer anexo remetido com este tipo de emails. A Polícia Judiciária desenvolve diligências para identificar a origem e autoria deste tipo de mensagens", lê-se no comunicado.

A PJ recomenda ainda alguns cuidados para evitar ser vítima de 'phishing', nomeadamente não aceder a ligações ou a anexos de emails estranhos, observar as características dos emails, prestando atenção a aspetos estranhos como erros ortográficos ou ofertas generosas e despropositadas, não ceder a tons ameaçadores ou alarmistas das mensagens, entre outros.