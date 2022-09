Marcelo visitou militar dos comandos no hospital e diz que está a recuperar bem

O Presidente da República diz que o militar que fez um transplante de fígado depois de se ter sentido mal durante o curso de Comandos está a melhorar. Face às suspeitas de doping, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pela investigação.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta sexta-feira o militar que está internado e considerou que "o ponto da situação é muito positivo".

A visita durou cerca de 10 minutos, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O chefe de Estado nada adiantou sobre o processo de averiguações aberto e revelou que não conversou sobre o tema com o militar internado.

"Não, disso não falámos. Falámos de várias outras coisas, mas não especificamente sobre isso", assegurou.

"Até ao fim do que é a investigação, ninguém tem conclusões, não serei naturalmente eu a apresentá-las, serão as autoridades competentes (..) Eu não tenho elementos nenhuns nem devo ter, porque está em investigação e seria mau que alguém alheio à investigação soubesse algo sobre a investigação", insistiu.

O Presidente da República aproveitou para saudar o Hospital Curry Cabral e elogiar a "dedicação e competência" dos seus profissionais.

No passado sábado, o Estado-Maior do Exército ordenou a interrupção do 138.º curso de comandos até ao apuramento do processo de averiguações àquela formação.