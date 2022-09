Novo ano letivo começa assombrado pela falta de professores

Esta sexta-feira é o último dia para iniciar o novo ano letivo. Perto de 1,3 milhões de alunos regressam às escolas. A falta de professores continua a marcar o regresso às aulas, principalmente devido ao crescente número de aposentações.

A maioria dos alunos do 10º ano chega pela primeira vez ao liceu Camões, em Lisboa. O ano arranca sem as restrições relacionadas com a covid-19 que marcaram os anos anteriores.