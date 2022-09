Associação Sara Carreira vai ajudar a concretizar os sonhos de mais 15 jovens

A Associação Sara Carreira promoveu um encontro de amigos onde estiveram presentes mecenas e os bolseiros do ano passado. Foram também apresentados os novos jovens a quem foram atribuídas as bolsas de estudo da Associação.

O evento aconteceu no Salão Preto e Prata no Casino Estoril e contou com a presença dos presidentes das Câmaras de Lisboa e de Cascais, entre outras figuras conhecidas.

No ano passado, foram 21 os beneficiários das bolsas de estudo. Este ano, há mais 15 novos bolseiros de várias áreas, entre elas Engenharia Aeroespacial, Desenho, Dança, Medicina e Direito.

Este ano, a SIC voltará a apresentar o programa “Sementes do Futuro”. A gala está marcada para o dia 4 de dezembro.