Alemão confessa ter matado e queimado duas pessoas nos Açores

Depois de várias horas de interrogatório, o suspeito de um duplo homicídio na ilha do Pico confessou o crime. Primeiro, atingiu as vítimas com uma arma de fogo e depois recorreu a uma fogueira para se livrar dos corpos.

No local, a Polícia Judiciária encontrou provas suficientes para concluir sem margem de erro que Tomislav Jozic, de 60 anos, foi o autor do duplo homicídio. O crime terá ocorrido nuns terrenos a menos de 100 metros do mar, onde as perícias ainda decorrem.

A investigação acredita que o suspeito não queria que as duas vítimas comprassem o terreno do lado. O homem de nacionalidade alemã que, segundo relatos dos vizinhos tinha uma postura agressiva e conflituosa, ficou em prisão preventiva.

Tomislav Jozic não tinha antecedentes criminais.