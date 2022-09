Marinha portuguesa realiza maior exercício de robótica a nível mundial

A Marinha organizou o maior teste de aparelhos manobrados à distância a nível mundial. O exercício contou com a participação da NATO. O Almirante Gouveia e Melo diz que Portugal está na linha da frente do setor.

Debaixo de água, na superfície e no ar. A Marinha portuguesa segue na linha da frente da tecnologia aplicada aos meios não tripulados. Com 14 anos de existência, a edição do Repmus 2022 é o maior exercício de robótica mundial e Portugal é uma referência na área.

O Repmus é um projeto de vida do Almirante Gouveia e Melo. O ponto de apoio naval em Troia foi transformado num centro em que se podem testar este tipo de aparelhos.

Empresas e universidades de todo o mundo participam no projeto, que conta com cerca de 2.000 pessoas envolvidas, oriundas de 25 países dentro e fora da NATO.

Entre barcos e carros controlados remotamente ou drones submarinos, o próximo passo é a construção duma plataforma naval multifuncional para a fiscalização da pesca, investigação oceanográfica, monitorização ambiental ou eventual transporte e resgate de cidadãos.