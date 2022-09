Os membros do Governo fizeram uma viagem de comboio na manhã desta quinta-feira, a propósito do Dia Europeu Sem Carros.

A iniciativa, cujo convite foi do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, serviu para promover a mobilidade sustentável. Assim, os membros do executivo viajaram de comboio durante cerca de vinte minutos, entre o Cais do Sodré e Algés.

De seguida, o percurso foi feito a pé até ao edifício do Conselho de Ministros.