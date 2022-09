Tempestade tropical Gaston aproxima-se dos Açores

O centro da tempestade tropical Gaston localizava-se na noite de quinta-feira, pelas 21:00 locais (22:00, em Lisboa), a 200 quilómetros a noroeste da ilha das Flores, nos Açores, adiantou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referiu que a tempestade encontra-se, neste momento, com uma pressão atmosférica de 999 hectopascais e com uma velocidade de deslocamento 28 quilómetros por hora para és-nordeste (ENE).

“A previsão da trajetória indica que a tempestade tropical Gaston ao longo de amanhã, sexta-feira (dia 23), deslocar-se-á para leste (E) e fará uma inflexão da trajetória para sudoeste (SW) nas primeiras horas de sábado (dia 24)”, salienta o IPMA.

De acordo com o IPMA, o centro da tempestade deverá atravessar o arquipélago entre as ilhas dos Grupos Ocidental e Central, provocando um aumento da intensidade do tempo, com rajadas na ordem dos 90 e dos 100 quilómetros por hora, respetivamente.

Prevê-se ainda precipitação por vezes forte em todo o arquipélago, com mais registo de intensidade nas ilhas do Grupo Central.

“Espera-se que, entre a noite de sexta-feira a madrugada e manhã de sábado (dias 23 e 24) seja o momento mais severo da passagem do ciclone tropical. Devido à incerteza relativamente à trajetória do ciclone tropical, sugere-se o acompanhamento da previsão”, acrescenta.