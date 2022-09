Centenas de mergulhadores em Sesimbra para apanhar lixo e bater um recorde do Guiness

Centenas de mergulhadores vão hoje juntar-se em Sesimbra para fazer uma ação de limpeza marinha e procurar bater o recorde mundial do Guiness, numa ação organizada pela associação Oceanum Liberandum.

A ação pretende juntar 700 mergulhadores e tem o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra e faz parte de atividades para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se assinala na próxima segunda-feira. Está integrada também na semana de limpeza da costa portuguesa, que começou no passado sábado, Dia Internacional de Limpeza Costeira, e termina no domingo.

Com a presença de um juiz da organização do Guiness World Records, a ação começa hoje às 08:00 e vai tentar bater o recorde mundial estabelecido em 2019, na Florida, nos Estados Unidos, que reuniu 633 mergulhadores em 24 horas.

A organização não-governamental (ONG) apelou a todos os mergulhadores certificados para que se inscrevessem no evento.

A Oceanum Liberandum é uma ONG portuguesa que luta por um planeta menos poluído e desenvolve ações de limpezas subaquáticas e de praias, além de promover, entre outras, ações de consciencialização e educação ambiental e oceanográfica.

No âmbito da semana de limpeza de praia já foram recolhidas em Portugal, desde 2019, 192 toneladas de lixo marinho em aproximadamente 1.250 ações de limpeza costeira, as quais envolveram quase 24 mil voluntários e 250 organizações.

Em média, 14 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos. A cada minuto entram no mar o equivalente a dois camiões carregados de plástico.

O Guiness World Records regista e publica recordes nas mais variadas áreas.