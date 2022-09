Tempestade Gaston: ilhas do grupo central dos Açores sob aviso vermelho

Mantém-se o aviso vermelho, o mais grave, nas ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores devido à tempestade tropical Gaston.



O instituto português do mar e da atmosfera prevê para hoje fortes chuvadas acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento que podem chegar aos 90 quilómetros do hora.



As autoridades esperam que a manhã deste sábado seja o momento mais complicado da passagem da tempestade e por aconselham os moradores a reduzir a circulação apenas ao necessário e a afastarem-se de zonas junto ao mar.



O aviso vermelho termina às 15h00 locais desta tarde, 16h00 em Lisboa.