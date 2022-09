Incêndio consome antigo Hotel Turismo da Guarda

Um incêndio deflagrou ao final da manhã desta segunda-feira no edifício do antigo Hotel Turismo da Guarda, que está devoluto há vários anos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio, no interior do edifício, "foi dado pelas 11:48, via 112".

De acordo com o CDOS da Guarda, pelas 12:10 estavam mobilizados para o local um total de 19 homens e cinco viaturas dos bombeiros voluntários, da proteção civil municipal e da PSP.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens e vídeos do incêndio.