Cascais quer ficar com 5 a 10% dos movimentos atuais do aeroporto da Portela

Enquanto não há um novo aeroporto, Cascais quer ficar com 5 a 10% dos movimentos atuais no aeroporto da Portela. A proposta do presidente do PSD foi apresentada ao primeiro-ministro.

Um pequeno aeródromo para viajantes de negócios, executivos e VIPs.

A pista com 1700 metros é bem menos de metade da pista do Aeroporto Humberto Delgado, que tem mais dois quilómetros e 100 metros de comprimento.

Mas há uma fatia de aviões pequenos que aterram em pouco espaço e Cascais quer ir buscá-los todos ao Aeroporto Humberto Delgado.

No primeiro semestre de 2022, em média, o Aeroporto Humberto Delgado realizou 48 voos executivos por dia, que poderiam passar para o Aeródromo Municipal de Cascais com um impacto total na capacidade do Aeroporto de Lisboa, que já terá sido estimado.

O aeródromo de Tires é tutelado pela Câmara de Cascais, que já tem em marcha um plano de renovação e qualificação do aeródromo.