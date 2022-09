Confronto devido a marido de ministra acaba com pedido de desculpa do PS

O Partido Socialista (PS) e Iniciativa Liberal (IL) envolveram-se esta manhã de quarta-feira num confronto tenso na Assembleia da República, que acabou com o PS a pedir desculpas. Mas vamos por partes.

Pelas 11h15, a ministra da Coesão Territorial apresentou-se no Parlamento no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamento do PSD, sobre o estado do ordenamento do território". Acontece que, no decorrer da audição, o deputado da IL, Carlos Guimarães Pinto, pediu a demissão de Ana Abrunhosa. Porquê? Por, revelou o liberal, duas empresas do marido da ministra terem recebido fundos comunitários da área que a governante tutela.

O IL aponta para o que classifica de "conflito moral evidente" e defende que até ao final do dia de hoje, a ministra tem duas opções: ou se demite ou o marido devolve os fundos que recebeu.