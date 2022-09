Famílias com apoio alimentar vão receber cartão para usar em loja em vez de cabaz de bens

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, diz que muito em breve as famílias que têm o apoio alimentar do Estado vão poder comprar os produtos que desejam em loja, através de um cartão e deixarão de receber um conjunto de bens, como acontecia até aqui.

A implementação deste novo modelo de apoio às pessoas mais carenciadas está em curso e até ao dia 13 de outubro decorre o concurso público para as empresas fornecedoras.

Com a implementação deste cartão, Ana Mendes Godinho defendeu que será possível às pessoas mais carenciadas acederem aos bens alimentares em pé de igualdade com todas as outras pessoas, nas mesmas circunstancias, escolhendo livremente e comprando em loja os produtos que querem consumir.

Atualmente mais de 108 mil pessoas beneficiam do cabaz alimentar do Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. O valor acumulado de beneficiários desde o dia 1 de janeiro deste ano é de 134 mil pessoas, um valor que inclui beneficiários que entraram e outros que saíram do programa. Desde o arranque do programa foram beneficiadas 238 mil pessoas.

Ana Mendes Godinho manteve que nunca foi dada indicação para um corte no número de cabazes, explicando que a duplicação no número de beneficiários verificado em 2020, quando se registaram 120 mil pessoas, foi justificada com a pandemia da covid-19.

De acordo com a ministra, passado o período crítico da pandemia, o entendimento foi de que fazia sentido voltar a fazer a reavaliação trimestral dos beneficiários, para comprovar se cumpriam ou não os critérios de acesso, e que esse é o motivo para que tenha havido uma redução no número de beneficiários.

Quanto à composição do cabaz, Ana Mendes Godinho disse que estão ultrapassados os constrangimentos verificados anteriormente e que estão a ser entregues 20 dos 21 produtos que compõem o cabaz alimentar que é entregue às famílias.