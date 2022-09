Burla com telemóveis que afinal eram de cerâmica

O grupo de suspeitos de burla atuava principalmente no distrito de Aveiro, em feiras, supermercados e centros comerciais. Abordavam as pessoas e tentavam vender-lhes telemóveis topo de gama a preços baixos.



Depois de concretizado o negócio, entregavam uma bolsa, difícil de abrir, com um pedaço de cerâmica no interior. Quando as vítimas conseguiam abrir a bolsa, os suspeitos já tinham fugido.

A GNR identificou pelo menos 14 vítimas, mas acredita que há mais, que ainda não denunciaram a burla. A investigação envolveu vários destacamentos do Comando da GNR de Aveiro.



A investigação culminou com a detenção de um homem de 48 anos e foram apreendidos vários telemóveis, máquinas de corte de cerâmica e mais de 800 euros em dinheiro.

O detido já foi sujeito a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Aveiro. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Outro homem foi constituído arguido e mais dois, de 30 e 60 anos, foram identificados.