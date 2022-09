Deputada do PAN leva relógio do clima ao Parlamento

A deputada única do PAN mostrou, esta quinta-feira, na Assembleia da República um "relógio do clima" como forma de alertar que a sociedade tem cerca de seis anos para conseguir "combater e travar os efeitos nefastos da crise climática".

No início da sua intervenção na primeira ronda do debate parlamentar com o primeiro-ministro, Inês Sousa Real apontou que este relógio digital com números vermelhos recorda que há "apenas seis anos, 295 dias e pouco mais horas para combater e travar os efeitos nefastos da crise climática", salientando que "não há tempo a perder".