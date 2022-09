PJ faz buscas na Presidência do Conselho de Ministros

A Polícia Judiciária está esta quinta-feira na sede da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, a fazer buscas em vários postos de trabalho. Em causa estão suspeitas de corrupção, sendo o alvo principal da operação o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, David Xavier.

David Xavier estará sob suspeita de corrupção e outros crimes associados à violação de regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo.

O secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros é suspeito de obter benefícios pessoais através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa no Norte do país.

O objetivo desta operação é recolher prova que possa ser útil para esta investigação, perante suspeitas de corrupção.

A PJ também está a fazer buscas domiciliárias, ordenadas por um juiz.

Para já, não foram constituídos arguidos.