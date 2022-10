Demolição de casas em Almada: famílias do bairro 2.º Torrão podem ficar desalojadas

As casas de algumas famílias do Bairro 2.º Torrão, em Almada, podem ser demolidas hoje. Debaixo do local onde foram construídas as casas existe uma vala de escoamento de águas pluviais que, de acordo com a câmara municipal de Almada, está em risco de uma derrocada.

Ao longo dos últimos meses, várias famílias têm sido notificadas para sair uma vez que as casas que estão por cima da vala terão de ser demolidas. São cerca de 80 casas que foram construídas ilegalmente nos anos 40.

A maior parte das famílias tem sido realojada ou pelo menos está em processo de realojamento, mas cerca de sete a oito famílias ainda não têm para onde ir.

A SIC esteve no local e ouviu as duas partes, moradores e autarquia.

A Câmara de Almada garante que todos os moradores do Bairro 2º Torrão vão ter, ainda hoje, uma solução.