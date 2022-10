Morreu professora com cancro que não conseguiu ficar colocada perto de casa

Morreu Josefa Marques, uma professora que tinha cancro e que este ano letivo viu ser-lhe negada a colocação perto de casa por causa das novas regras do destacamento de mobilidade por doença.

A professora de 51 anos lutava contra a doença há seis anos, e por isso estava colocada numa escola perto de casa.

No entanto, este ano letivo, com a mudança das regras por parte do Ministério da Educação, Josefa Marques acabou colocada em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, a cerca de 200 quilómetros de Almeida, distrito da Guarda, onde residia.

A professora tinha recorrido da decisão, mas ficou sem resposta.

O Sindicato dos professores denunciou a situação e responsabilizou moralmente o ministro da Educação.